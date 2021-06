Suarez ‘approva’ Aguero al Barcellona: “Grandissimo. L’ho conosciuto ai… pranzi di Messi”

"Sfidare i migliori è sempre una bella sfida"

La sua rivincita contro il Barcellona se l'è presa andando a vincere al Liga da protagonista con l' Atletico Madrid . Allora ecco che Luis Suarez non ha motivo di "parlare" male del suo ex club o delle sue mosse di mercato, soprattutto quella che ha visto Sergio Aguero diventare un nuovo calciatore blaugrana.

Come riporta Tyc Sport, Il Pistolero è intervenuto ai microfoni del noto streamer Ibai Llanos per affrontare tanti temi, compreso quello relativo al Kun. "Affrontare i migliori è sempre una bella sfida. Il Kun ha una carriera importante a livello mondiale e ha lasciato il segno ovunque abbia giocato", ha detto Suarez. "Giocare col migliore del mondo al suo fianco sarà un qualcosa in più", ha aggiunto riferendosi a Messi.