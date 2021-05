Suarez e la Copa America: “Momento delicato per il Covid. Strano si giochi…”

Il centravanti dell'Uruguay non è contento di quanto sta accadendo in Sudamerica

Bomber in campo ma anche a parole. Luis Suarez si appresta ad essere protagonista con l'Uruguay per le partite di qualificazione al prossimo Mondiale ma anche e soprattutto per il torneo della Copa America che dovrebbe iniziare il prossimo 13 giugno. Condizionale d'obbligo vista la situazione relativa alla pandemia di Covid che si sta vivendo in Sudamerica. Proprio di questo momento difficile ha parlato il Pistolero, atterrato nelle scorse ore a Montevideo.