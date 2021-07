Suarez, il tuffo dalla barca diventa virale: “Si allena per la prossima stagione”

Molti tifosi, non del Pistolero, lo hanno accusato di essere un simulatore. Lo scatto di Suarez è diventato virale con meme e altre gif molto particolari...

Luis Suarez si gode il meritato riposo dopo le fatiche della scorsa stagione. Il Pistolero dell'Atletico Madrid si sta gustando ancora qualche giorno di relax prima di ripartire con la nuova annata. Sui social, lo stesso bomber uruguaiano ha pubblicato alcune foto delle sue "avventura". Una in particolare, mentre salta dalla sua barca per un tuffo spericolato, è diventata virale ma... nel modo sbagliato.

Pantaloncino blu, sorriso e didascalia: "Godendomi le vacanze". Luis Suarez mai avrebbe pensato che una sua foto mentre si tuffa dalla propria barca sarebbe diventata virale e lo avrebbe visto al centro di accuse da parte degli utenti social. In tanti, infatti, hanno fatto ironia sul post del Pistolero. "Si sta preparando alla prossima stagione", "Ti hanno dato il rigore poi?". In molti hanno modificato la sua foto pubblicandola in altri contesti di campo, tra sfide col Real Madrid o altri episodi sul terreno di gioco.