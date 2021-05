Suarez vince la Liga: arrivano i complimenti social di… Neymar

Il Pistolero decisivo per la vittoria della Liga del suo Atletico Madrid

Al triplice fischio grande gioia ed emozione con Suarez in lacrime in mezzo al campo. Un'immagine che è arrivata anche al suo vecchi amico e compagno di squadra Neymar che dalla lontana Parigi ha scelto di congratularsi con lui con una storia su Instagram. "Luis, sono felice per te", ha scritto il brasiliano. "Lo meriti. Sei forte", le parole di O'Ney che per anni ha composto un tridente pazzesco con l'uruguaiano e Lionel Messi con la maglia del Barcellona. Blaugrana che, proprio al Pistolero, avevano rinunciato nella scorsa sessione di mercato "regalandolo" di fatto ai rivali madrileni.