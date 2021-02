Suning sospende le attività dello Jiangsu con effetto immediato

Adesso è ufficiale: Suning ha sospeso con effetto immediato le attività della squadra di calcio dello Jiangsu. Lo aveva detto il numero uno Zhang nelle scorse ore e adesso è arrivata la conferma. Le attività ritenute non rilevanti verranno chiuse.

In tal senso, il comunicato con la decisione presa del potente gruppo cinese conferma le intenzioni di Suning. “A causa della sovrapposizione di vari elementi incontrollabili, lo Jiangsu Football Club non può garantire la continuazione delle attività e, da ora in poi, si fermerà. L’attività di ogni squadra verrà cessata e al contempo ci aspettiamo che proseguano su scala più ampia le questioni legate allo sviluppo successivo”, queste le parole della nota ufficiale.

Oggi scadevano i termini per l’ammissione del club al campionato, ma a causa delle difficoltà finanziarie la dirigenza non ha potuto far fronte all’impegno. Lo Jiangsu, tra l’altro, è il campione in carica della Super League cinese.