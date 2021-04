Super Lega, la dura reazione di Sagna: “Smetterò di guardare il calcio”

Il francese non è per nulla contento della nascita del nuovo torneo

Sul proprio profilo social su Twitter, il giocatore francese, con un passato anche al Benevento, ha reagito mostrando tutta la sua amarezza per la nascita del torneo: "Penso che non guarderò più calcio", ha esordito Sagna. La motivazione sembra palese: "Questo calcio non è il calcio che conosco. Non è più calcio". Il suo messaggio, inoltre, è accompagnato da una serie di emoji con pianti e lacrime a testimonianza dell'impatto anche emotivo di questa decisione.