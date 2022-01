Supercoppa all’Inter, la dedica del presidente Zhang

La gioia del numero uno nerazzurro

C'è grande entusiasmo in casa Inter dopo la vittoria della Supercoppa italiana nel match d ieri sera contro la Juventus. I nerazzurri si sono imposti per 2-1 contro la Vecchia Signora arrivando al trionfo con una rete di Sanchez al 120'. Il presidente Steven Zhang, numero ubno nerazzurro, è intervenuto a Inter TV dopo la vittoria per esprimere tutta la sua gioia e per fare una dedica a tutto l'ambiente.