Supercoppa europea al Chelsea: battuto ai rigori il Villareal 7-6

Sfida interminabile dove non sono bastati 120'

Il primo trofeo della stagione è andato al Chelsea che ha battuto ai calci di rigore il Villareal. Sfida interminabile a Belfast dove non sono bastati nemmeno i supplementari’ per determinare la vincente della Supercoppa Uefa. Nel primo tempo, grande dominio della formazione di Tuchel che passa in vantaggio con Ziyech (poi ko per infortunio). Il Villarreal colpisce una traversa e un palo e nella ripresa riesce a trovare il pareggio grazie a una rete di Gerard Moreno dopo una bella combinazione. Ai rigori la freddezza dei calciatori campioni d'Europa che mettono in bacheca la Supercoppa europea. Per il Villareal deciso l'errore di Albiol.