Supercoppa Europea con i tifosi? Arriva la decisione della Uefa

Nonostante la nuova crescita dei contagi in tutta Europa le varie federazioni calcistiche stanno valutando l’idea di riportare i tifosi allo stadio. Il tutto avverrebbe seguendo regole sanitarie adeguate e la capienza degli impianti sarebbe limitata al 30%.

SUPERCOPPA EUROPEA A PORTE APERTE

In queste ore la Uefa è al lavoro per capire la fattibilità di disputare la prossima Supercoppa Europea con i tifosi allo stadio. I membri del consiglio direttivo si sono espressi così su tale eventualità: “I partecipanti alla videoconferenza hanno messo l’accento sulla necessità di adottare rigorose misure igienico-sanitarie per garantire innanzitutto la salute di tutti coloro che prendono parte alle partite prima di consentire il ritorno dei tifosi sugli spalti”.