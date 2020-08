Supercoppa Europea con i tifosi, è arrivata la decisione ufficiale della Uefa

Sarà una Supercoppa Europea al gusto di normalità quella che si disputerà il 24 settembre a Budapest. Bayern Monaco e Siviglia saranno le prime squadre europee a rivedere i tifosi allo stadio. Questo quanto deciso dal comitato esecutivo della Uefa che ha scelto questo evento come un esperimento, con la speranza poi che in tutti gli stadi europei e non possano tornare gli spettatori.

SPETTATORI ALLO STADIO, LA UEFA HA DECISO

La capienza dello stadio sarà ovviamente ridotta. La Uefa nel suo comunicato ufficiale fa riferimento al 30% della capienza dello stadio, un passo di svolta dopo 2 mesi di campionati a porte chiuse. Queste le parole del presidente Ceferin dopo la decisione: “È stato importante dimostrare che il calcio può continuare in tempi difficili, ma senza tifosi il calcio ha perso un po’ del suo fascino. Speriamo di poter utilizzare la Supercoppa UEFA di Budapest come partita pilota per iniziare a vedere il ritorno dei tifosi alle nostre partite”.