Supercoppa Europea Liverpool-Chelsea, in palio titolo e…tanti milioni

Vigilia di Supercoppa Europea per Liverpool e Chelsea, vincitrici rispettivamente dell’ultima Champions ed Europa League. Le due squadre si sfideranno mercoledì 14 agosto nel primo appuntamento ufficiale in Europa: in palio, appunto, l’ambito trofeo.

Si gioca al Beşiktaş Park di Istanbul e per le due compagini inglesi, che hanno dominato la passata stagione di coppa, in palio, oltre al titolo, anche tanti milioni. Infatti, i due club che si qualificano alla Supercoppa UEFA riceveranno 3,5 milioni di euro ciascuno, con la vincente che riceverà 1 milione di euro supplementare. Cifre che, nonostante ben inferiori ai soldi spesi sul mercato di recente, fanno sempre comodo alle casse dei club. Alzare la coppa a Baku vale quindi ben 4,5 milioni di euro.