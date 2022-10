Supercoppa femminile, attesa per la finale Juventus-Roma

È iniziato il conto alla rovescia verso il match che assegnerà il primo trofeo della nuova stagione del calcio femminile. Sabato 5 novembre alle ore 14.30 lo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma farà da cornice alla 26a edizione della Supercoppa Femminile che vedrà come protagoniste Juventus e Roma. I biglietti per assistere alla gara saranno messi in vendita a partire dalle ore 17 di venerdì 21 ottobre nelle agenzie Vivaticket e sui siti internet figc.vivaticket.it e vivaticket.com: il costo è di 5 euro, mentre gli Under 14 potranno assistere alla gara pagando il tagliando al prezzo ridotto di 1 euro. Ciascun utente potrà richiedere fino ad un massimo di 4 tagliandi.