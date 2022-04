Supercoppa italiana, c’è l’ipotesi Arabia Saudita

Possibili novità per la sfida tra chi vince la Coppa Italia e lo Scudetto

La stagione non è ancora finita ma il Corriere dello Sport parla già della prossima ed in modo particolare di quello che sarà il primo appuntamento con il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italia, quest'anno vinta dall'Inter.

Per l'appuntamento della prossima annata, che però fa riferimento all'attuale stagione 2022, si vedranno la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia, quindi quasi certamente due tra Inter, Milan e Juventus. Da quanto si apprende, visto l'appeal internazionale delle squadre, l’ipotesi Emirati non è da scartare anche se sta prendendo quota la possibilità di giocare in Arabia Saudita. Nel caso si giochi in Italia invece sono già state individuate due date: 9 o 12 agosto.