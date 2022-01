Supercoppa italiana da record: quasi 8 milioni su Canale 5 e sui social…

Numeri importanti per la partita tra Inter e Juventus

I dati, come si legge su Sportmediaset, sono stati incredibili per ogni fascia d'età. Il target 15-34enni ha fatto registrare il 43.05% di share. Il match tra nerazzurri e bianconeri ha toccato picchi del 44.65% di share attiva. Boom d’ascolti ovviamente sui più giovani: 63.30% di share sul target uomini 15-19 anni e oltre il 58% di share tra gli uomini 20-24 anni.

Non solo tv per la Supercoppa italiana perché la 34° edizione della sfida è stato l’evento TV più commentato sui social della stagione televisiva in corso. È il risultato che emerge dal monitoraggio continuativo di Talkwalker. La partita ha totalizzando 5 milioni di interazioni complessive sui social, di cui il 78% su Instagram (3,9 milioni), 12% su Facebook (570 mila) e il restante 10% su Twitter (530 mila). Insomma, una serata di sport e non solo da ricordare...