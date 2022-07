Supercoppa italiana: decisa la data e la sede della sfida tra Milan e Inter

Comunicata data e sede della partitissima.

Redazione ITASportPress

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha comunicato la data in cui si giocherà la Supercoppa italiana 2022-2023, denominata ufficialmente EA SPORTS Supercup, tra il Milan, vincitore della Serie A 2021-2022, e l'Inter, vincitrice della Coppa Italia 2021-2022.

Nella nota viene spiegato come il match andrà in scena mercoledì 18 gennaio 2023 a Riyadh (Arabia Saudita). L'orario di inizio della sfida tra rossoneri e nerazzurri sarà deciso in accordo con gli organizzatori locali dell'evento.

Una bella notizia per i tifosi che potranno organizzarsi in tempo per andare, eventualmente, ad assistere dal vivo al super derby che assegnerà il primo trofeo della prossima annata, anche se sarù riferito ai traguardi di quella precedente.

Ricordiamo che l'ultima Supercoppa, invece, era stata vinta dai nerazzurri che aveva battuto in finale la Juventus. Non resta che attendere ancora alcuni mesi per vedere chi riuscirà ad imporsi tra le due squadre milanesi che si daranno battaglia anche in questa stagione per lo scudetto e per gli altri trofei del 2022-23.