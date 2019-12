Supercoppa Italiana, trionfo Lazio sulla Juventus anche a Riyad: è il quinto titolo

La Lazio si conferma bestia nera della Juventus. Come in campionato, i biancocelesti si impongono sulla formazione di Maurizio Sarri 3-1 anche a Riyad, aggiudicandosi per la quinta volta nella storia la Supercoppa Italiana. Una gara equilibrata e ricca di occasioni, la Lazio è riuscita ad imporsi grazie alle reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi, in mezzo il momentaneo pareggio siglato da Dybala, che con quattro gol è diventato il miglior marcatore della storia della competizione.

PRIMO TEMPO – Una partita con così tanti giocatori di qualità in campo non può non regalare spettacolo, anche se disputata ben lontano dall’Italia. Al quarto d’ora arriva il gol del vantaggio per la Lazio: cross di Lulic dopo una gran sterzata sul fondo, stop sul secondo palo di Milinkovic-Savic e scarico dietro per Luis Alberto che non sbaglia a botta sicura. La Juventus si fa vedere con una punizione di Dybala battuta dalla lunetta con palla a lato di pochissimo, al 33′ però per poco Correa non trova il raddoppio (molto bravo Szczesny a respingere). Allo scoccare del 45′ arriva il pareggio: diagonale potente di Cristiano Ronaldo, Strakosha non trattiene e in tap-in Dybala segna a porta vuota. Tutto regolare, il primo tempo finisce 1-1.

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo della Supercoppa si apre con qualche occasione creata da Cristiano Ronaldo, senza però impensierire nuovamente il portiere dei biancocelesti. Al minuto 69, come nella prima frazione, Correa sfiora il nuovo vantaggio: stacco imperioso su sviluppo da corner, palla a lato di un soffio. A distanza di due minuti, però, ancora CR7 protagonista (e in giornata): destro potente da fermo, una sassata, palla distante di pochi centimetri dall’incrocio. La Lazio realizza il 2-1 due minuti dopo: cross di Lazzari, torre di Parolo sul secondo palo dove il liberissimo Lulic conclude perfettamente al volo di destro, non lasciando scampo a Szczesny. Al 90′ torsione di Bonucci perfetta, Strakosha prega affinché il pallone esca e così è; nel recupero Correa a tu per tu, in campo aperto, si fa respingere il tentativo da Szczesny, sul tap-in brutto fallo di Bentancur su Parolo e secondo giallo per il centrocampista bianconero. Sulla punizione, splendido gol di Cataldi: siamo al 94′, esplode la festa in casa Lazio, perché l’arbitro nemmeno dà il tempo di rimettere il pallone in mezzo al campo.