Superga, l’omaggio di Marchisio

Come ogni anno, un'ondata di affetto e ricordi riaffiorano il 4 maggio, giorno di una ricorrenza molto particolare: la tragedia di Superga . 73 anni fa, alle ore 17.03, il Fiat G.212 della compagnia aerea ALI, siglato I-ELCE, sulla quale viaggiava il Grande Torino , di ritorno da una trasferta in Portogallo, si schiantò contro il muraglione del terrapieno posteriore della basilica di Superga. L'esito fu tragico: 31 vittime, nessun sopravvissuto.

Da quella data, ogni anno, gli appassionati del pallone e non solo, ricordano quella triste giornata ed in particolare quei campioni diventati leggende. Non esistono fedi quando si tratta di ricordare quanto accaduto in quel 4 maggio e la conferma è arrivata anche questa volta.