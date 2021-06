Superlega, Agnelli: “Avevamo discusso del progetto con la Uefa. Adesso toni arroganti”

Agnelli torna sulla vicenda Superlega

In conferenza stampa, per sancire l'addio al ds Fabio Paratici, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha commentato le sanzioni che la Uefa intende imporre ai club che restano in Superlega. Si tratta dello stesso club torinese, Barcellona e Real, che potrebbero essere esclusi dalla Champions League. “L'accordo tra i fondatori della Superlega è stato inizialmente discusso con la Uefa -ha detto Agnelli - . Ora sentiamo espressioni offensive e minacce nel nostro discorso. Non è questo il modo di comportarsi se vogliamo riformare il calcio europeo. Per fortuna so che non tutti alla Uefa la pensano allo stesso modo. Il desiderio di dialogo, comunque, resta immutato. Altri sport hanno affrontato cambiamenti di questo tipo, e quasi tutti gli stakeholders concordano sul fatto che il modello vada cambiato" ha sottolineato Agnelli.