Superlega, anche l’Inter si chiama fuori dal progetto

Anche la squadra nerazzurra sarebbe prossima all'annuncio dell'addio alla Super League

Non solo le sei potenze di Premier League, il progetto Superlega tentenna e a dire addio alla neo-nata competizione pare possa esserci anche l'Inter. Come riporta l'Ansa, la squadra nerazzurra avrebbe deciso di tirarsi fuori dal progetto ideato da Florentino Perez e Andrea Agnelli in quanto "non ritenuto più di interesse".