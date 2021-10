Superlega, arriva nuovo documento: nessun membro permanente e merito sportivo

Nuovo tentativo per il progetto bocciato in precedenza

MESSAGGIO - "Il progetto annunciato da 12 club ad aprile è stato manifestamente frainteso", si legge nel documento che non porta alcuna firma. "Il progetto Superlega è il riconoscimento di un sistema che si è rotto. La UEFA è il governo autocostituito del calcio nell’Unione europea, mentre è un’associazione privata svizzera governata dal diritto svizzero e soggetta al TAS in materia sportiva. La UEFA ha stretti legami con alcuni proprietari di club che provengono da Stati non membri che sono sponsor di determinate competizioni e club, nonché acquirenti dei diritti audiovisivi per i tornei gestiti dalla UEFA e che fanno parte del loro comitato durante la stagione. La European Club Association non ha alcun processo elettorale trasparente".