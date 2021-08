Superlega atto secondo: nuovo progetto cova sotto la cenere

Dopo il fallimento del primo progetto un altro potrebbe nascere

Il progetto Superlega potrebbe rinascere sotto altra veste. Come riporta calcioefinanza.it, che cita il settimanale tedesco Der Spiegel, sarebbe stata contatta l’agenzia Flint, esperta in lobbying, per cercare di rilanciare il progetto: la linea è quella di conquistare la fantasia dei tifosi, garantendosi sostegno mediatico e politico, ma anche quella di una riforma del progetto dal punto di vista sportivo, alla luce anche delle polemiche sulla formula a inviti per le sole big.