Superlega, Ceferin: “Abbiamo bisogno dell’Atalanta. La Juve? 15 anni fa era in B”

Duro attacco del numero uno della Uefa

"La tensione è tanta in casa Uefa per la scelta di 12 club importanti di formare una nuova competizione calcistica e creare una vera scissione. Tante le reazioni e il più attivo è il presidente della Uefa Aleksander Ceferin tornato a parlare sulla Superlega: "Mi rivolgo soprattutto ai proprietari della squadre inglesi: avete fatto un errore enorme". E poi "Il calcio cambia, abbiamo bisogno di storie come quella dell'Atalanta. Dove era il Manchester United prima che arrivasse Sir Alex Ferguson? E dove era la Juventus quindici anni fa? Per quanto ne so era in Serie B. Il calcio cambia, il calcio non appartiene a nessuno. O meglio, appartiene a tutti, perché il calcio fa parte del nostro patrimonio. Ci vuole rispetto per la storia, per la tradizioni e per tutti i club. Il calcio è dinamico e imprevedibile. Questo lo rende così bello. Noi abbiamo bisogno dell'Atalanta, del Celtic, dei Rangers, della Dinamo Zagabria e del Galatasaray. Abbiamo bisogno di questi club, perché le persone hanno bisogno di sapere che ognuno può sognare. Dobbiamo tenere il sogno vivo".