Superlega, Ceferin: “Agnelli? Mai visto una persona che mentisce così di continuo”

Il presidente dell'Uefa è il padrino della figlia di Agnelli

Durissimo attacco del presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, sulla nascita della Super League. Il numero uno del massimo organismo europeo di calcio, dopo l’esecutivo riunito a Montreux, ha detto che “La Superlega è una proposta orribile, i pochi club aderenti sono mossi da avidità. I giocatori impegnati in Superlega non giocheranno né il Mondiale né l’Europeo. E’ uno sputo a chi ama il calcio, non lasceremo che ce lo portino via. Su Andrea Agnelli non voglio parlare è la più grade delusione di tutte. Avevo parlato con lui sabato ma mi aveva detto che erano solo voci. Poi ha spento il telefono e non ha più risposto. Mai visto una persona che potesse mentire così di continuo. Ribadiamo il no alla Super League ma si alla nuova Champions League"