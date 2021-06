Superlega, Ceferin avvisa Juve, Real e Barça: “Giustizia lenta ma arriva sempre”

Il numero uno della Uefa non dimentica: «Stringere la mano ad Agnelli? Questione personale»

A Rai Sport è tornato a parlare il presidente della Uefa Aleksander Ceferin sempre sulla questione Superlega con Juventus, Real Madrid e Barcellona per il momento non saranno sanzionati visto che è stato sospeso il procedimento disciplinare. «Per come la vedo io non è uno stop definitivo. Voglio soltanto dire che la giustizia a volte è lenta, ma arriva sempre. Le tre società in questione? A volte ho la sensazione che siano come dei bambini che saltano la scuola per un po’, non vengono invitati alle feste di compleanno e poi cercano di entrare al party con la polizia. Cosa succederebbe se incontrassi Agnelli? Gli stringerei la mano? È una questione personale. Non vorrei replicare, ma credo che lui lo sappia».