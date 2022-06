Superlega contro Uefa: l’11 e 12 luglio l’udienza della Corte di Giustizia

La resa dei conti tra le due organizzazioni

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fissato per l’11 e il 12 luglio la prima udienza in merito al ricorso presentato dai fondatori della Superlega. Lo riferisce il quotidiano sportivo spagnolo As: la Corte con sede in Lussemburgo dovrà esprimersi sulla pronuncia pregiudiziale sollevata dal giudice Ruiz de Lara, che chiede di decidere se la Uefa gode di monopolio nell’organizzazione delle competizioni continentali o se si potranno costituire muove leghe.