Superlega europea, il Bayern si oppone: “Meglio la Bundesliga”

In casa Bayern Monaco è tempo di riflessioni e bilanci. Nonostante un cammino immacolato in Champions League, i bavaresi faticano in campionato. E se il futuro del tecnico Hansi Flick è ancora da stabilire, il ds Hasan Salihamidzic è stato confermato. Pochi dubbi invece su questioni future, come la formazione della Superlega europea, la competizione che dovrebbe cambiare il format dei campionati nazionali e sostituire l’attuale Champions. Infatti, il presidente Herbert Hainer ha spiegato la posizione del club nel corso di un’intervista a Süddeutsche Zeitung: “Non siamo interessati a una Superlega. Vogliamo la Bundesliga. Naturalmente vogliamo raggiungere il successo internazionale, ma per questo esiste già la Champions League, che ha una storia di successo, secondo me, con un formato convincente. Vogliamo vincere e le occasioni non mancano: nel 2022 la finale si svolgerà a Monaco, ma se possibile vorremmo conquistare la Champions anche prima”.