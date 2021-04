Superlega, F. Perez fiducioso: “Nessuno uscirà perchè situazione è grave”

Tiene duro il presidente della nuova competizione calcistica

Il presidente del Real Madrid Florentino Pérez ha concesso un'intervista al quotidiano francese L'Équipe in cui spiega il suo progetto Superlega, proprio nel momento in cui sembra crollare con l'intenzione di Chelsea e Manchester City di andarsene, cosa che non preoccupa il presidente di il Real Madrid. Il giornalista gli chiede: "Teme che i club lascino la Super League?" E Florentino risponde: "No. La situazione è così grave che tutti sono d'accordo a portare avanti questo progetto e cercare una soluzione. Nessuno è stato messo sotto pressione". Stanotte comunque si capirà molto più sulla situazione visto che è in programma un incontro urgente tra tutti i 12 club fondatori. Le reazioni del mondo del calcio di profonda indignazione si sono diffuse in tutto il continente. Tanta pressione che ha portato, secondo i media britannici, al ribaltamento di Chelsea e Manchester City che sono sul punto di abbandonare il progetto.