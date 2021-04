Superlega, F. Perez: “La Uefa è monopolio e con suoi soldi moriremo tutti”

Il presidente del Real Madrid durissimo contro la Uefa

Redazione ITASportPress

Florentino Pérez , presidente del Real Madrid e della Super Lega, ha detto la sua ai microfoni di El Chiringuito dopo la creazione della competizione calcistica. "Cercheremo di iniziare il prima possibile. Parleremo con UEFA e FIFA, che si sono arrabbiate con noi senza motivo. La UEFA ha lavorato per un altro formato che, successivamente ci hanno detto produce il reddito necessario per salvare il calcio. Quello che vogliamo, è salvare il calcio in modo che per i prossimi 20 anni almeno si possa vivere in pace. La situazione è molto drammatica -insiste Florentino-. La UEFA è un monopolio e deve anche essere trasparente e non ha dato una buona immagine nella sua storia. Deve essere aperta al dialogo e non minacciare. La nuova Champions dicono che inizierà il 2024 ma nel 2024 siamo morti!. Con la Super Lega i soldi andranno a tutti. La nostra è una piramide, 15 sono quelli che generano valore e 5 arriveranno per meriti sportivi. Non abbiamo mai pensato a un campionato chiuso. Crediamo nei meriti sportivi".

ESCLUSIONE CHAMPIONS - Perez non teme l'esclusione del Real Madrid dalle semifinali Champions come ha affermato Jesper Möller, presidente della Federcalcio danese e membro del Comitato Esecutivo UEFA: "Sono solo minacce. Il Real Madrid non verrà cacciato dalla Champions, certo. Né il City, né nessun altro. Abbiamo proposto un formato che salva il calcio. I monopoli sono finiti. Il calcio sta per essere rovinato. Tutti, non solo i grandi club a rischio. Se non ci sono soldi, non ci sono acquisti".

PANDEMIA - La pandemia è stata l'ultima goccia ma qualcosa di grave era già accaduto. Le perdite di 300 milioni in una stagione sono rilevanti. Abbiamo dovuto fare molti sforzi. Stiamo facendo l'impossibile ma la situazione è molto brutta. I giocatori non hanno paura del cambiamento. Ci saranno novità anche per le nazionali visto che ci sono gare contro squadre che la gente non sa nemmeno come si chiamano. Giocare con questi Paesi non ha senso. Tutto deve cambiare. Il calcio così com'è non può continuare".

100 ANNI - "Il VAR sarà migliorato e gli arbitri saranno migliorati. Ci sarà il Fair Play finanziario e le squadre saranno migliorate. Vogliamo che il calcio duri almeno altri 100 anni".