Superlega, idea “capitanata” da Bartomeu fino a dimissioni dal Barcellona

L'ex patron blaugrana spingeva fortemente per la nuova competizione tra i club più forti

Il progetto Superlega è fallito, almeno per il momento. L'idea di Florentino Perez e Andrea Agnelli, dopo l'iniziale consenso di ben 12 società, è andata piano piano a fallire. Eppure, dietro l'ipotesi della creazione di una competizione per pochi eletti ci sarebbero anni e anni di riflessioni e pensieri capitanati da un personaggio che solo di recente è uscito un po' fuori dai radar del calcio internazionale: l'ex patron del Barcellona Josep Maria Bartomeu .

IDEATORE SUPERLEGA - Come riporta con certezza Goal, infatti, l'ex presidente del Barcellona sarebbe tra le menti che per prime avevano ipotizzato a tale competizione . Se adesso Florentino Perez e Andrea Agnelli sembrano essere i due leader massimi, in principio era stato invece proprio Bartomeu a pensare ad una Superlega . Il noto media parla di primi dialoghi a proposito della Super League iniziati nel lontano 2015-16 capeggiati appunto dall'ex patron blaugrana.

Nel 2018 ci fu un primo passo in avanti con il consenso proprio degli attuali numeri uno di Real Madrid e Juventus, successivo alla distribuzione di denaro della Uefa. Successivamente a quel momento venne firmato un accordo di riservatezza per evitare fughe di notizie mentre si definiva il format della competizione, guadagni e membri coinvolti. Fino al 2020 Bartomeu aveva portato avanti ogni strategia in silenzio e aveva informato l'ambiente blaugrana solo in vista della sua uscita dal club.