Superlega, il CEO Reichart alla carica: “Migliori partite, non più partite”

Si torna a parlare di Superlega e a farlo è il CEO Bernd Reichart che, come riportato da AS , ha voluto sottolineare diversi aspetti di quello che è il progetto portato avanti soprattutto da Real Madrid, Barcellona e Juventus.

"Al giorno d’oggi la priorità deve essere avere partite migliori, e non averne sempre di più. Non si può mettere a rischio la salute dei calciatori", ha detto Reichart . "Il nuovo format scelto dalla Champions League non mi sembra che tenga conto di questo. Inoltre i ragazzi più giovani guardano soltanto una ventina di secondi delle partite su TikTok, bisogna lavorare al fine di migliorare la situazione".

Ancora sulla competizione: "Non sarà un torneo chiuso. Oltre a Real Madrid, Barcellona e Juventus ci saranno molti altri club. I meriti sportivi saranno sempre al centro di questo progetto. Un format per la Superlega? Non è stato ancora discusso e non abbiamo un qualcosa di definito perché vogliamo prima un dialogo con la UEFA".