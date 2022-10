Superlega, il CEO Reichart: “Si farà per il bene e la sopravvivenza del calcio”

Nelle scorse ore è stato eletto CEO della Superlega . Parliamo di Bernd Reichart , nuovo amministratore della A22 Sports, azienda incaricata appunto di portare avanti le questioni legate alla spiegazione e promozione del progetto. L'uomo ha parlato della sua "mission" a Tuttosport spiegando bene il suo progetto e quello di club come Real Madrid, Barcellona e Juventus, capitanati da Florentino Perez, Laporta e Agnelli. Di seguito uno stralcio delle sue parole.

PRIME SENSAZIONI - "Innanzitutto devo dire che ho ricevuto incoraggianti reazioni nelle prime quarantotto ore del mio incarico. Il mondo del calcio ha apprezzato il nostro approccio aperto al confronto onesto e leale nel quale cerco di focalizzare l’attenzione su quanto sta accadendo al calcio europeo, trasformazioni che possono farlo diventare meno rilevante a livello mondiale e di impoverire i club. I club che, in definitiva sono gli attori che rischiano economicamente e che, quindi, hanno il diritto di poter definire il loro futuro, senza subirlo.[...]".

CAMBIAMENTI - Reichart ha spiegato le differenze tra il progetto fallito in precedenza e questo nuovo approccio: "Il clima di minacce e sanzioni, messo subito in atto dall’Uefa e da alcuni governi, aveva impedito di impostare un confronto. Dopodiché oggi ci presentiamo con un’evoluzione di quel progetto, con un torneo aperto e con un approccio completamente diverso. [...]".

SI FARA' - "Se la Superlega si farà? Questo sarà il mio, il nostro obiettivo nei prossimi mesi. Vedremo quale sarà la decisione della Corte Europea e noi saremo pronti. Io sono convinto che si farà, per il bene e la sopravvivenza del calcio. Sui tempi non riesco a fare una previsione precisa, ma credo che non si possa ipotizzare un inizio prima della stagione 2024-25".