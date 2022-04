Superlega: Juventus, Real Madrid e Barcellona fuori dalla Champions nel 2023?

Esiste la possibilità che le tre big d'Europa non prendano il via all'edizione 2023 della Coppa

Redazione ITASportPress

Si torna a parlare di Superlega e soprattutto di possibili conseguenze per Juventus, RealMadrid e Barcellona in vista non tanto della prossima edizione della Champions League, quanto per quelle future.

Il conflitto con la Uefa da parte delle società della Superlega è ancora in atto e sebbene le tre big non siano, per ora, a rischio partecipazione per la prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie, tutto potrebbe cambiare in futuro.

Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, il giudice di Madrid ha restituito alla Uefa il potere di sanzionare i club ribelli, ma l’Uefa non dovrebbe procedere al momento e nelle prossime coppe non ci saranno soprese.

Tutto potrebbe cambiare però nella stagione 2023-24 a seguito del giudizio disciplinare che prevede la multa di 15 milioni più la trattenuta del 5% dei premi Uefa (come per le altre società ribelli). Il mancato rispetto di tale sanzione potrebbe portare a vedere la Juventus, il Real Madrid e il Barcellona fuori dalla Champions ‘23-24.