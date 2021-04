Superlega, Lucescu: “Americani distruggono il calcio, per loro è business”

L'ex allenatore del Brescia dà la sua versione sul no alla Superlega

LUCESCU - "Questo è inaccettabile. Dietro tutte queste operazioni ci sono americani che vogliono fare quello che hanno fatto negli Stati Uniti. Pensano che questo calcio sia un business, non uno sport. Il denaro verrà distribuito tra gli azionisti. È improbabile che i grandi club abbiano una struttura sufficiente per supportare tutti i giocatori. Non credo che i soldi verranno spesi per lo sviluppo della società. Sarà un peccato, perché il calcio è stato concepito come uno sport di massa, non come un business. Era uno sport operaio in Inghilterra. È così che è cresciuto. Ora tutto è compresso in una bolla. La cosa più importante scompare: lo spirito di competizione. Il bello del calcio sta nelle partite tra piccole e grandi squadre. Ciò ostacolerà completamente l'evoluzione del calcio in altri paesi. Alcuni stati saranno lasciati indietro ", ha detto Lucescu.