Superlega non è morta e se la CE darà torto all’Uefa cambia il calcio

La sentenza Superlega potrebbe scrivere la parola fine su quest’epoca, aprendo una nuova fase del calcio europeo

C'è una ipotesi che nelle ultime ore si fa sempre più credibile: la Superlega è ancora un progetto in vita nonostante la ritirata di 9 club e la rimanenza di 3 (Juventus, Real Madrid e Barcellona) che si sono rivolti alla Corte europea . L'organo giudiziario adesso dovrà dire se, secondo il diritto Ue, Uefa e Fifa abusano di posizione dominante sul controllo dei diritti televisivi e sull’ organizzazione delle competizioni. Sarebbe un vero terremoto e la fine di un'epoca del calcio sotto l'ombrello Uefa. La Champions League potrebbe venire spazzata via e con essa anche la passione dei tifosi.

EL CONFIDENCIAL - Intanto El Confidencial sulla vicenda ha svolto accurate indagini avendo ottenuto l'accesso agli atti dei documenti sottoscritti dai 12 club fondatori confermando che la Superlega non è morta. La questione dunque sarebbe ancora aperta e la battaglia legale è solo all'inizio. Il calcio europeo rischia di essere travolto da questo braccio di ferro legale tra i club resistenti e la Uefa. La sentenza a favore dei "ribelli" sarebbe come una seconda legge Bosman, un precedente storico in sede giudiziaria che spaventa la Uefa che dopo aver annunciato sanzioni dure nei confronti dei tre club ancorati al progetto Superlega, adesso teme una Caporetto se la Corte europea dovesse dargli torto.