Superlega, parla segretario Laghrari: “Può partire in 5 mesi e non sarà chiusa”

"Siamo pronti a negoziare con l'Uefa"

E ancora: "Notiamo anche una frustrazione tra i giovani giocatori che hanno voglia di giocare grandi partite contro grandi giocatori. Neymar sognava di affrontare Messi in Champions, ma era infortunato e forse non potrà mai giocarci contro". Laghrari poi aggiunge: "Siamo pronti a distribuire più soldi all'Uefa, se questi soldi poi vengono investiti sui campi d'Europa. Siamo pronti a sederci ad un tavolo per dialogare. Le minacce di esclusione non sono legali". "Non è una lega chiusa - conclude il segretario-, visto che un quarto delle squadre cambierebbe ogni anno. Ci saranno delle retrocessioni ogni stagione, come nei campionati che non sono tornei chiusi".