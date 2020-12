Suso: “Al Milan stavo bene ma diversi cambi di proprietà. A Siviglia sai che lotti sempre per vincere”

Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, per tutti solamente Suso, si racconta ai microfoni di Goal tra passato, presente e futuro. Lo spagnolo, ex calciatore del Milan, ora al Siviglia vive un grande momento. Tornato in Spagna nello scorso gennaio, l’esterno mancino è stato protagonista della stagione del club con la vittoria anche dell’Europa League in finale contro l’Inter. Per il classe 1993 un periodo positivo da prolungare anche in questa annata.

Suso: passato, presente e futuro al Siviglia

“La scorsa stagione ho avuto qualche problema fisico ma ho cercato di rimettermi in forma e tornare a dare una mano. Abbiamo vinto l’Europa League, quindi molto bene, e ci siamo qualificati in Champions”, ha esordito Suso che poi è tornato sulle sue esperienze passate: “Al Liverpool era appena cambiato il proprietario e anche al Milan ci sono stati alcuni cambi di proprietà, il Siviglia invece combatte sempre in tutte le competizioni. Come squadra sai che è sempre un osso duro. Sai che il Siviglia lotterà sempre per vincere”.

E ancora sul suo passato: “Sono partito da Cadice molto giovane, avevo solo 15 anni. La mia famiglia mi ha aiutato molto. Volevo giocare a calcio e ci sono riuscito. Quando ho lasciato Liverpool ero stato operato da poco, i primi due mesi sono stati difficili. Poi in Italia è stato un periodo bellissimo, rispetto al Liverpool è più simile alla Spagna. Il calcio è più tattico, più lento e più organizzato ma sono stati cinque anni bellissimi”. “Milan e Milano? Io e la mia famiglia stavamo molto bene anche quando è arrivata l’opportunità di Siviglia. Devo dire che anche diversi anni prima c’era già stata questa possibilità e stavolta non volevo perderla”.

In ottica futura: “Voglio e posso fare meglio di quanto ho fatto fino ad ora”, ha concluso Suso. “Come squadra dobbiamo fare bene in Champions League e tornarci anche l’anno prossimo. Avversari agli ottavi? Non ho una squadra preferita, sono tutte forti, ma noi possiamo creare problemi a chiunque”.