Suso: “Niente Euro 2020? Almeno vado in ferie… Se resto al Siviglia? Credo…”

In Italia lo ricordiamo soprattutto per il suo passato nel Milan, ma adesso Suso è protagonista con la maglia del Siviglia. Intervenuto nel corso di una diretta su Twitch Tv sul noto canale dello streaming Ibai Llanos, l'esterno mancino ha ripercorso l'annata con il club andaluso e ha parlato delle sue sensazioni per la mancata convocazione con la Spagna per Euro 2020.

A tutto Suso

Nonostante una strana titubanza nella risposta, Suso dovrebbe proseguire anche nella prossima stagione a Siviglia: "Offerte? Non che io sappia. Rimango qui di sicuro... o almeno così credo. Non ci saranno problemi. Se non mi diranno di andarmene...", ha detto lo spagnolo che sull'annata vissuta e i traguardi raggiunti del club ha proseguito: "Livello alto del Siviglia? Quando ti ci abitui, sei più esigente. Il Siviglia ha conquistato l'accesso alla Champions League per la seconda volta. Liga? Il nostro obiettivo non è quello dei grandi ma fino a cinque partite dalla fine, beh, eravamo lì. Abbiamo avuto una buona stagione. È ne siamo felici".

AMBIZIONE - Il discorso di Suso prosegue anche in ottica futura: "Vorrei che arrivassero grandi giocatori perché in questo modo si può lottare con i migliori. Sai che i grandi si rafforzeranno per bene. Ora il Barcellona ha preso il Kun Aguero oer esempio. In ogni caso la nostra forza aggiunta saranno i tifosi. Quello che vogliamo di più è che i tifosi tornino. È bello per il calciatore, perché dà al calcio un altro colore".

EURO 2020 - Una parola, inevitabile, anche sull'esclusione dall'Europeo: "La verità è che sto bene", ha detto Suso che poi tra ironia e un pizzico di amarezza ha aggiunto: "Almeno adesso sono in vacanza. In Coppa e in Champions League abbiamo fatto bene. Abbiamo stabilito un record in LaLiga ed è stata una lunga stagione. Speravo di andare agli Europei, certo, però ripeto. Sono rimasto fuori e devo approfittare anche delle ferie per recuperare".