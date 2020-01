Suso si sfoga: “Ho dovuto lottare contro tutti. Volevo il Siviglia dalla scorsa estate…”

Suso dice addio al Milan e si trasferisce al Siviglia. Dopo settimane tormentate lo spagnolo torna in patria per dare inizio ad una nuova avventura. L’ex rossonero ha rilasciato le prime dichiarazioni come riporta Sky da nuovo calciatore degli iberici non senza una vena polemica.

UNA LOTTA – “Il Milan e il Siviglia sapevano che la mia intenzione era di venire qui, era quello che volevo. Sono state settimane difficili e ho dovuto lottare contro tutti ma la cosa più importante è che sono qui”, ha detto Suso. “Volevo questo trasferimento da molto tempo. Ci abbiamo provato anche la scorsa estate, ma non ci siamo riusciti”. E sul nuovo ambiente: “Il Sanchez Pizjuan? Ci ho giocato con l’Almeria e credo che questo sia lo stadio migliore in cui abbia mai giocato. Mister Lopetegui? Devo migliorare in molte cose e so che lui mi aiuterà mi conosce meglio di tutti. Ho fatto con lui tutte le giovanili della Nazionale, oltre a debuttare con la Roja. Sono davvero felice”.