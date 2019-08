Svarione Tottenham: anche Icardi e Nainggolan nel “matchday programme”

Il Tottenham affronta l’Inter in uno gli ultimi test stagionali. Gli Spurs si sono resi protagonisti di una gaffe clamorosa. Infatti, gli inglesi hanno inserito anche Radja Nainggolan e Mauro Icardi nel matchday programme. Proprio le “grane” da risolvere urgentemente per Beppe Marotta, deciso ad estromettere entrambi dal progetto tecnico di Antonio Conte. Uno svarione incredibile che non tiene conto delle vicende interne dei nerazzurri, sempre più orientati alla cessione di entrambi i giocatori. L’ex Roma è ad un passo dal Cagliari, mentre l’argentino è conteso da Juventus e Napoli.