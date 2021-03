Svelato il compenso di Ibrahimovic per ogni puntata del Festival

Si è discute molto in queste ore della partecipazione al Festival di Sanremo del calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic. Tifosi ma anche molti addetti ai lavori non hanno approvato la scelta della dirigenza rossonera che però ha comunicato che lo svedese aveva già trovato l’accordo con gli organizzatori della kermesse canora.

Il Milan chiarisce

«In merito all’annunciata presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo, AC Milan comunica che era già stato informato dal giocatore della partecipazione, frutto di un accordo contestuale alla firma del nuovo contratto con AC Milan e conferma che Ibrahimovic rispetterà tutti gli impegni richiesti dal Club, come ha sempre fatto dimostrando assoluta professionalità». Molti a chiedersi a quanto ammonta il compenso che percepisce l’attaccante del Milan a serata.

Quanto guadagna Ibrahimovic?

Su calcioefinanza.it scrivono che secondo indiscrezioni attendibili il campione svedese percepirà un cachet di 50 mila euro a serata, lo stesso che l’organizzazione del Festival garantirà a Fiorello. L’attaccante rossonero ha comunque spiegato che non terrà i soldi per sè: «I cachet? I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tutti che sono grato a quello che l’Italia ha fatto per me. I soldi che entrano li diamo in charity (beneficenza ndr), non vi preoccupate».