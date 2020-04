Svezia, il ct esalta Kulusevski: “Lui come Robben. E alla Juventus…”

Paragone importante quello fatto dal ct della Svezia Janne Andersson a La Gazzetta dello Sport in merito alle doti di Dejan Kulusevski, talento del Parma che nei mesi scorsi è stato acquistato dalla Juventus per la prossima annata.

40 milioni di validi motivi per investire sul classe 2000 che è stato messo accanto all’ex leggenda olandese Arjen Robben: “Dejan è con noi da poco ma ha già dimostrato di avere un grandissimo potenziale”, ha detto il mister della Svezia su Kulusevski. “Lavora duro ed è molto rapido. Se continua così, statà in nazionale per molti anni. Da allenatore si apprezza sempre chi può giocare in tante posizioni. Sarà molto interessante vedere la sua evoluzione e alla Juventus penso possa fare davvero bene. Al momento, però, credo che con quella velocità sia perfetto per fare l’ala. Con quella velocità, quel controllo di palla e quella capacità di fare gol, io in lui vedo un po’ Robben”.