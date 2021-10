Svezia, la maglia di Forsberg per… rallentare il gioco: parla una raccattapalle

Patto speciale tra il fantasista svedese e una raccattapalle durante la sfida contro la Grecia

Simpatico e curioso retroscena venuto a galla dopo la gara di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 tra Svezia e Grecia. I padroni di casa hanno avuto la meglio per 2-0 e il merito potrebbe essere stato anche di... una raccattapalle.

Il racconto arriva dalla diretta interessata che, in cambio, ha ricevuto la maglia numero 10 del suo idolo. "Emil si è avvicinato alla bandierina in occasione di un calcio d'angolo e mi ha detto di rallentare un po' il gioco. In cambio, alla fine della gara, mi avrebbe dato la sua maglia. Lui è stato molto gentile quindi volevo aiutarlo". A giudicare dalle foto successive al match, terminato 2-0 per la Svezia, missione compiuta per la ragazza e maglia di Forsberg portata a casa.