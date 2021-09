Svizzera-Italia diretta e streaming: dove vedere il match oggi

A Basilea si gioca il match valido per le qualificazioni a Qatar 2022

Redazione ITASportPress

Svizzera-Italia si gioca questa sera, domenica 5 settembre 2021 alle ore 20.45 per le qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022. Partita molto importante per la formazione di Roberto Mancini che dopo il pareggio contro la Bulgaria è chiamata al successo per sistemare le gerarchie del raggruppamento.

Svizzera-Italia, le probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere per entrambi i tecnici. I 22 che dovrebbero scendere in campo questa sera per Svizzera-Italia potrebbero essere i seguenti:

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Sow, Frei; Vargas, Fassnacht, Zuber; Seferovic.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Dove vedere il match in tv e streaming

Svizzera-Italia si disputerà come detto questa sera di domenica 5 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio St.Jakob di Basilea. Il fischio d'inizio della partita tra le due Nazionale è previsto per le ore 20.45.

La partita delle qualificazioni mondiali a Qatar 2022 Svizzera-Italia sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva in chiaro dalla Rai su Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre). Il collegamento da Sofia inizierà qualche minuto prima per permettere a tutti i telespettatori di godere degli attimi pre gara tra cui, ovviamente, anche l'Inno. Si parte dalle ore 20.30, subito dopo l'edizione serale del TG1.

Svizzera-Italia sarà anche disponibile in diretta streaming esclusiva in chiaro su Rai Play, la piattaforma della tv pubblica. La gara sarà visibile sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android.