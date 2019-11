Svizzera, Petkovic: “Anche l’Italia lotterà per vincere l’Europeo”

Sul cammino dell’Italia ci sarà anche la Svizzera. Sulla panchina elvetica siederà Vladimir Petkovic, ex tecnico della Lazio per una stagione e mezzo. Il Commissario Tecnico svizzero ha espresso la sua opinione su questo sorteggio ai microfoni di Sky Sport: “Volevo l’Italia, anche se gli azzurri hanno avuto fortuna. Alla fine hanno pescato tre avversarie che lotteranno solo per la seconda posizione. Mi ha sorpreso la mentalità che Mancini ha dato alla squadra. Vincere poi, si sa, aiuta a vincere e questo porta risultati concreti. Gli azzurri hanno tanti nuovi giocatori, proprio come la Svizzera, e da un insieme di giovani promettenti sono diventati una vera squadra. È una delle candidate alla vittoria finale. Nel Gruppo A giocherà tre volte in casa, ma poi nelle fasi finali tutto sarà possibile. Prima però c’è da superare la fase a gruppi- Sarà una Svizzera diversa, una Svizzera che ha cambiato tanti giocatori, il problema è che molti non sono titolari nelle rispettive squadre. Sarà in ogni caso un piacere per me tornare a Roma e in Italia, non vediamo l’ora”.