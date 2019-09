Svizzera, Xhaka cede la fascia a Shaqiri: Petkovic è una furia

La Svizzera riabbraccia Xherdan Shaqiri. L’attaccante del Liverpool torna a disposizione della nazionale di Vladimir Petkovic dopo un periodo di assenza. Il ritorno è stato particolarmente gradito agli occhi di un compagno di squadra in particolare: Granit Xhaka. Il centrocampista dell’Arsenal, infatti, ha deciso di cedergli la fascia da capitano. Un gesto che ha sollevato qualche perplessità. E’ stato lo stesso Xhaka a chiarire tutto: “Se la fascia da capitano è davvero il problema, allora possiamo sederci insieme a un tavolo. Siamo abbastanza grandi da poterne parlarne. Questo non è un problema per me. Non mi importa se ce l’ho. Voglio dare tutto alla squadra, che sia con la fascia o senza.”