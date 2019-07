Svolta Higuain, telefonata decisiva: ecco dove andrà

Il futuro di Gonzalo Higuain potrebbe aver preso una svolta decisiva. L’attaccante della Juventus è nel mirino della Roma che non lo molla e le prova tutte. Nelle scorse ore, infatti, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca avrebbe giocato l’asso nella manica.

Il neo allenatore si sarebbe mosso in prima persona per il Pipita e dopo aver chiamato Veretout per convincerlo a scegliere la Roma, avrebbe fatto lo stesso con Higuain nonostante l’argentino fino ad oggi non abbia mai realmente aperto ai giallorossi. Secondo il Corriere dello Sport, Fonzeca avrebbe contattato l’attaccante anche su WhatsApp: “Sono Paulo Fonseca, vorrei parlarti, ci sentiamo?”, questo il primo approccio dell’allenatore con il centravanti.