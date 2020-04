Szczesny: “Si parla solo dei rigori da dare contro la Juventus. Wenger? Gli allenamenti erano improvvisati…”

Wojciech Szczesny non ci sta e nel corso di una diretta sul canale Youtube Foot Truck, in compagnia di de Ligt, ha raccontato alcuni fatti inediti che potrebbero far discutere. Tema caldo: i calci di rigore assegnati o no, pro e contro la Juventus.

RIGORI – “Nessuno lo dice, ma c’è stato un incontro degli arbitri in cui hanno detto che quelli con Lecce e Torino in realtà non erano rigori”, ha dichiarato Szczesny. “Nessun media ne parla, amano farlo solo quando sarebbe dovuto esserci un rigore contro la Juve. De Ligt? È stato sfortunato, quello con l’Inter solamente era rigore. Quando prendi la palla di mano per un mese devi riderci sopra, se eviti di parlarne lo rendi un qualcosa di scomodo. Matthijs è l’insieme di due cose: bravo con il pallone ma è anche un animale. Chiellini si è fatto male e io non sento la differenza, questo dice tanto”.

ARSENAL – Spazio anche ad un altro particolare relativo alla sua esperienza all’Arsenal sotto la guida di Arsene Wenger: “Con Wenger giocavamo bene ma l’allenamento non lo preparavamo mai, era improvvisato. Ti gustavi solo il calcio. In Italia ogni allenatore che ho avuto programma tutto. Il giorno prima della gara c’è la partitella 11 contro 11 con la Primavera, non avevo mai visto qualcosa del genere”.