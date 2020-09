Tabarez: “Futuro Suarez non mi preoccupa. Godin sul mercato? Non gli mancheranno le possibilità”

Oscar Washington Tabarez, commissario tecnico dell’Uruguay, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sport 890 in merito ai rumors di mercato che vedono coinvolto due calciatori della sua Nazionale: Luis Suarez e Diego Godìn, rispettivamente attaccante del Barcellona e difensore dell’Inter.

Tabarez e il futuro di Suarez e Godin

“Leggo che Godìn sia stato messo sul mercato dall’Inter, ma non credo che gli mancheranno le possibilità”, ha detto Tabarez sul centrale difensivo nonché capitano dell’Uruguay. E passando dalla reparto arretrato all’attaco: “Il futuro di Suarez? Non mi preoccupa, ha sempre giocato ovunque e si sta allenando con il Barcellona”. I due calciatori sono al centro di diverse voci di calciomercato. In modo particolare il centravanti sembra essere molto vicino alla Juventus dopo essere stato di fatto messo da parte, almeno a parole, dal neo tecnico del Barcellona Ronald Koeman.

