Tacchinardi: “Pallone d’Oro a Jorginho, anche se Messi che vince con Argentina…”

Il pensiero dell'ex calciatore

Un cammino fantastico quello dell'Italia all'Europeo che ha visto Jorginho essere il leader indiscusso del centrocampo. Suo il rigore decisivo contro la Spagna che ha permesso l'approdo in finale e pazienza se poi, contro l'Inghitlerra, il centrocampista si è dovuto arrendere alla parata di Pickford. Numeri alla mano, per il giocatore del Chelsea è stata una stagione davvero superlativa e che per tanti meriterebbe il Pallone d'Oro. Di questo avviso anche l'ex centrocampista Alessio Tacchinardi che nella sua intervista a TMW Radio ha parlato anche di questo.

PALLONE D'ORO - "Mi auguro che gli venga dato", ha detto Tacchinardi sulla possibilità di Jorginho di vincere il Pallone d'Oro. "Lui è un giocatore che dimostra come lavorando, sudando, e con le sue qualità, si possano raggiungere traguardi importanti. Ma anche Donnarumma è stato clamoroso, a quell'età e con le pressioni che si portava dietro". Ma l'ex centrocampista della Juventus ammette anche di avere un certo 'debole' per un altro campione: "Certo, vedere alzare la Copa America a Messi, criticato perché in Nazionale non vinceva mai... Ecco, vederlo vincere mi ha davvero riempito il cuore. Se si fosse ritirato senza vincere con l'Argentina si sarebbe portato questo rimpianto clamoroso per sempre".