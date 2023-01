Tacconi, il figlio condivide l’emozionante messaggio di Vialli per il padre

Andrea Tacconi sui social: l'ultimo messaggio di Vialli per il padre.

Andrea Tacconi , figlio dell'ex portiere Stefano da tempo alle prese con il recupero da un'emorragia cerebrale, ha voluto omaggiare Gianluca Vialli , scomparso ieri, 6 gennaio 2023, condividendo su Instagram una storia che riproduce il videomessaggio inviato proprio da compianto ex giocatore al padre.

Parole di incoraggiamento quelle di Vialli per Stefano Tacconi che suo figlio Andrea ha voluto condividere così: "Anche se soffrivi hai mandato un videomessaggio a papà per dargli forza. Non ti dimenticheremo. Grazie Gianluca", le parole scritte nella didascalia della storia su Instagram.